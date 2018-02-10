وأشار المصدر في الوزارة إلى أن السلطات التركية تعمل على تحديث بيانات السوريين الموجودين في 81 مدينة في البلاد.

وأضاف أنه تم أيضا وقف تسجيل السوريين القادمين إلى إسطنبول من مدن تركية أخرى.

كما تشن السلطات التركية حملة مكثفة لضبط السوريين غير المسجلين في إسطنبول.

يشار إلى أن إسطنبول تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، مقارنة بباقي المدن التركية، إذ وصل عددهم فيها إلى 542 ألف سوري مسجل، وفق بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.

وتستضيف تركيا نحو 4,3 ملايين لاجئ، بينهم 3,4 ملايين لاجئ سوري، منهم 1,85 مليون رجل، و1,57 مليون امرأة.