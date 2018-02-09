وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن "استنكار المملكة الشديد" للقصف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "هذا العمل العدواني لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيا، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي ( 2254 )".

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ نحو 5 أسابيع، لغارات جوية روسية وسورية وقصف صاروخي مكثف لقوات النظام السوري، وفق ما ذكر مركز الدفاع المدني في الغوطة الشرقية.

وأوضح المركز أن الغوطة الشرقية تعرضت منذ 29 ديسمبر الماضي، لقصف مدفعي وصاروخي، وقصف بالغازات السامة.

كما تشهد الغوطة الشرقية حملة عسكرية تشنها قوات النظام والمليشيات المساندة لها على 3 محاور في حرستا وعربين والمرج شرق المنطقة.

ويواجه نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية ظروفا كارثية، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون إلى علاج عاجل.