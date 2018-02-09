وأشار نابولي في بيان إلى إصابة غلام "في ركبته اليمنى خلال تمارين الفريق"، مشيرا إلى احتمال كبير بوجود كسر في عظمة رأس الركبة.

وعاد غلام (27 عاما) للتو من إصابة خطيرة أخرى في الرباط الصليبي تعرض لها في نوفمبر الماضي، خلال المباراة ضد مانشستر سيتي ضمن دوري أبطال أوروبا وخضع على إثرها إلى جراحة.

وكان غلام جدد عقده مع نابولي في ديسمبر الماضي حتى يونيو 2022، على الرغم من إصابته.