وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، هندرسون ورونالدو وهما يداعبان الكرة بلمسات فنية ساحرة.

فيما كان رونالدو، في مشهد آخر، واقفا وهو يشاهد الاستعراض الرائع الذي قدمه هندرسون في قلب بيت لاعب ريال مدريد.

وأحرز الشاب الإنجليزي لقب بطل العالم في الاستعراض الحر بكرة القدم، خلال المسابقة التي أقيمت منافساتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتغلب هندرسون آنذاك على منافسين أقوياء من البرازيل واليابان وإسبانيا.