وتستهدف عقوبات وزارة الخزانة 3 أشخاص و3 شركات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكدت الوزارة في بيان أن هؤلاء "يساعدون (أنشطة) تنظيم داعش جنوب شرقي آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا".

وقال مسؤول مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في الوزارة، سيغال ماندلكر: "الإدارة مصممة على الانتصار على تنظيم داعش أينما كان، عبر الاقتطاع من مداخيله غير الشرعية".

وأضاف: "كل شخص أو كيان مستهدف، ساهم في بث الرعب من تنظيم داعش في منطقته في العالم".

وهدف العقوبات الأول هو إسكالون أبو بكر، الذي تعتبره واشنطن "مساهما أساسيا في تنظيم داعش، وشبكته في الفليبين منذ يناير 2016 على الأقل"، ويتهم بتقديم المال والسلاح والعتاد للتنظيم.

كما تستهدف العقوبات أيضا يونس إمري سكاريا وشركته "بروفيسيونيلر إلكترونيك"، ومقرها تركيا، التي يشتبه بأنها قدمت دعما لوجستيا لداعش.

وفرضت عقوبات أيضا على محمد مير علي يوفوس وشركتيه "العيبان ترايدينغ" و"المتفق كوميرشل كومباني" في الصومال، بسبب دعم مجموعات تابعة لداعش في الصومال.

وتم تجميد ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص والشركات في الولايات المتحدة، ومُنع الرعايا الأميركيون من القيام بأي معاملات معهم.