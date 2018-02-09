وقال المسؤول للصحفيين، في إفادة مقتضبة عن الجولة التي يقوم بها تيلرسون في الفترة من 11 إلى 16 فبراير، "ستكون محادثات صعبة".



وستشمل الجولة الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأميركية التركية، قال المسؤول "إنها صعبة. الأتراك غاضبون وهذا وقت صعب للتعامل فيما بيننا ولكننا نعتقد أنه لا تزال هناك بعض المصالح الأساسية المشتركة ".

وسيناقش تيلرسون خلال جولته عدة قضايا بينها الأزمة في سوريا وإعادة الإعمار في العراق، وفق بيان للخارجية الأميركية.