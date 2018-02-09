والاثنين الفائت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1175 نقطة، أو 4.6 في المئة، مسجلا أكبر انخفاض في اليوم الواحد.

وتراجع داو، وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أميركية، بنسبة 2 في المئة حتى الآن منذ بداية العام الجاري. كما انخفض مؤشر إس و بي 50 وناسداك أيضا بنحو 4 في المئة.

وكان وارين بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، وثالث أغنى شخص في العالم، الأكثر تعرضا للخسائر، بعدما فقد حوالي 5.3 مليارات دولار، حسب ما ذكرت "فوربس".

كما انخفضت ثروة مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع "فيسبوك"، بـ3.6 مليارات دولار (4.7 في المئة)، وهو ثاني أكبر تراجع بين أغنياء العالم.

مؤسس أمازون، جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، لم يسلم هو الآخر من هذه الخسائر المالية، حيث تراجعت ثروته بـ3.2 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، فقد مؤسسا غوغل لاري بيدج وسيرغي برين 2.2 مليار دولار لكل واحد منهما، كما انخفضت ثروة مؤسس شركة "أوراكل"، لاري إليسون، بمقدار 2.2 مليار دولار.