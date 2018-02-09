وقطع كولبريلي مسافة المرحلة البالغة 172 كلم والتي تعد الأصعب حيث تخللها صعود جبل منطقة حتا، بزمن ثلاث ساعات و40 دقيقة و50 ثانية، متقدما بفارق السرعة النهائية على الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن (استانا)، والهولندي تيمو روسن (لوتو أن آل جمبو).

وحل فيفياني في المركز السادس، لكنه احتفظ بصدارة الترتيب العام بزمن 16 ساعة و28 ثانية، متقدما بفارق ثانيتين عن ماغنوس كورت نيلسن، وأربع ثوان عن كولبريلي الذي تقدم للمركز الثالث.

ودخل كولبريلي جديا في صراع المنافسة على لقب النسخة الخامسة من طواف دبي، التي تختتم السبت بالمرحلة الخامسة التي تنطلق من نادي سكاي دايف وتختتم في دبي وذلك لمسافة 132 كلم.

وقال كولبريلي:" فريقي قام بعمل عظيم منذ اليوم الأول، وكنت أمس قريبا من الفوز (احتل المركز الخامس في المرحلة الثالثة)، واليوم عوضت، والفوز بمرحلة حتا الصعبة كان مهما من أجل المنافسة على اللقب".

وتابع كولبريلي: "غدا أسعى للمواصلة بنفس الإيقاع، وأنا اتأخر الآن بفارق أربع ثوان عن فيفياني، لذلك كل شيء ممكن".

وردا على التوقعات التي تجعله في مقدمة المرشحين للقب، قال فيفياني "السباق لم ينته بعد، تبقى مرحلة واحدة، والفارق ثانيتين بيني وبين كورت نيلسن ليس كبيرا.. أنا سعيد بما حققته اليوم (المركز السادس) لأن الهدف كان الحفاظ على القميص الأزرق، وسأبذل قصارى جهدي للفوز غدا".