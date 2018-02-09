وبحسب مصادر فلسطينية، فقد أقدم ملثمون من جند الشام على إطلاق النار على عناصر من فتح في القوة الأمنية المشتركة.

وقال القيادي في حركة فتح، منير المقدح، لـ"سكاي نيوز عربية" إن اللجنة الأمنية "ستلاحق الشخص الذي بادر بإطلاق النار على عناصر اللجنة قبل اندلاع الاشتباكات".

وقد استخدمت الأسلحة المتوسطة في الاشتباكات، التي تسببت بحالة هلع داخل المخيم، الذي يقطنه نحو 90 ألف لاجئ فلسطيني.

وتم تسجيل حالة نزوح كثيفة من داخل المخيم، إلى أحد المساجد المجاورة. وقد شدد الجيش اللبناني من إجراءاته عند مداخل المخيم، فيما أقفلت جميع الأبواب الحديدية.