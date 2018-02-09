وقال خليل لفرانس برس في مدينة عامودة في شمال شرق البلاد "تم اعتقال الداعشي البريطاني ألكسندا كوتي على يد وحدة مكافحة الإرهاب في ريف الرقة في يناير"، مشيرا إلى أنه "كان يحاول الهرب إلى داخل تركيا بالتنسيق مع أصدقاء ومعارف في الجانب التركي".

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أنه تم إيقاف كذلك داعشي آخر، معروف بـ"الشافعي الشيخ". والشافعي الشيخ وألكسندا كوتي هما عضوان في خلية "البيتلز" الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، والمكونة من مجموعة من المتشددين البريطانيين.

وقالت الصحيفة إنه تم تجريد ألكسندا كوتي (32 عاما) والشافعي الشيخ من الجنسية البريطانية، مما يجعلهما عديمي الجنسية.

وذكرت مصادر الصحيفة البريطانية أنه من غير المحتمل "جلبهما إلى المملكة المتحدة لمحاكمتهما في قضية مقتل رهائين بريطانيين".

وكسبت المجموعة التي قادها سفاح داعش، البريطاني محمد إموازي قبل مقتله بغارة أميركية، سمعة سيئة لظهورها في شرائط مسجلة لقتل رهائن غربيين.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في Hكتوبر الماضي على مدينة الرقة، معقل داعش سابقاً في سوريا، بعدما كانت طردت الجهاديين من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد.

ولم يعد التنظيم المتطرف يسيطر سوى على جيوب صغيرة، بعدما خسر غالبية المناطق التي سيطر عليها في العام 2014 في سوريا والعراق.