وانفجرت قنبلتان في مستهل صلاة الجمعة وسط مسجد سعد بن أبي عبادة، وسط بنغازي شرقي البلاد، وسط تضارب في المعلومات بشأن المكان الذي وضعت فيه المتفجرات.

فحسب مصدر أمني، وضعت عبوة متفجرة في نعش بباحة المسجد، والثانية على مدخله، في خزانة أحذية، في حين ذكر مصدر عسكري آخر أن العبوتين الناسفتين وضعتا داخل حقيبتين عند باب المسجد وتم تفجيرهما فيما يبدو عن بعد باستخدام هاتف محمول.

كما قالت مصادر أخرى إن التفجير نجم عن "عبوة ناسفة وضعت بمكتبة المصاحف داخل المسجد"، الواقع في حي الماجوري.

وتعرضت بنغازي لاعتداء مزدوج في 23 يناير، أمام مسجد أيضا، أسفر عن حوالى 40 قتيلا. وتستهدف الجماعات الإرهابية المساجد يوم الجمعة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

وحققت قوات الجيش الليبي النصر في صراع بنغازي بعد معارك مطولة ضد إرهابيين وخصوم آخرين تسببت في دمار المدينة الساحلية، لكن الجماعات المتطرفة تحاول زعزعة أمن المدينة عبر الهجمات الفردية والتفجيرات.