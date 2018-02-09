وباتت كيم يو جونغ أول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة، يزور الجنوب منذ توقف الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات بين 1950 و1953.

ووصلت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الفخري للبلاد كيم يونغ نام إلى كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وكتب على الطائرة البيضاء التي هبطت في مطار انشيون اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

المصافحة التاريخية

وعقب وصولها لحفل افتتاح "أولمبياد 2018"، أظهرت عدسات وسائل الإعلام مصافحة تاريخية بين كيم يو جونغ والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وتأتي هذه المصافحة بعد الاستقبال الذي خصصه مون جاي إن وعقيلته لكبار الشخصيات في المربع المخصص لأصحاب المقام الرفيع لمشاهدة مراسم الافتتاح.

وتجاذب قادة كوريا الشمالية والجنوبية أطراف الحديث خلال المصافحة بشكل مقتضب. ولم يعرف على الفور ما قالوا، ولكنهم كانوا يبتسمون جميعهم.

وحضرت كيم يو جونغ مراسم افتتاح الأولمبياد، في مسعى دبلوماسي استثنائي من قبل بيونغيانغ لاستغلال هذا الحدث الرياضي لتخفيف التوترات مع سول وتعزيز الوحدة بين الكوريتين.

أولمبياد السلام

وأطلق على الأولمبياد تسمية "أولمبياد السلام" وسط تقارب بين الكوريتين، بعد قرار الزعيم الكوري الشمالي المشاركة.

وأرسلت بيونغ يانغ 22 رياضيا إلى الجنوب، سيلعب عشرة منهم تحت راية كوريا الشمالية و12 في فريق مشترك (مع كوريا الجنوبية) للهوكي النسائي، إلى جانب العديد من المدربين ومسؤولي الجهاز التدريبي.

ويتنافس أكثر من 2900 رياضي على 102 لقبين في سبع رياضات و15 مسابقة، في أول حدث رياضي عالمي كبير عام 2018 قبل مونديال روسيا في كرة القدم الصيف المقبل.