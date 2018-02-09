وارتفع الدولار مقابل سلة عملات متجها صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر.

وهبط الذهب 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1316.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

ولامست الأسعار، الخميس، أدنى مستوياتها منذ الرابع من يناير عند 1306.81 دولار للأوقية.

وانخفض المعدن الأصفر واحدا بالمائة منذ بداية الأسبوع، ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1318.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمائة إلى 16.36 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر ل 2017 عند 16.22 دولار للأوقية يوم الخميس.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 970.20 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوى منذ العاشر من يناير عند 965 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 971.47 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر 2017 عند 958.95 دولار للأوقية، الخميس.