وأوضحت المصادر أن القتيل يدعى حسين علي الهادي، وهو من القيادات الحوثية البارزة، وعضو مجلس أعلى داخل الكيان السياسي والديني لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وذكرت المصادر أن الهادي قتل في غارة للتحالف يوم الخميس، استهدفت موكبه في مديرية باقم بمحافظة صعدة، التي تعد معقلا للميليشيات الحوثية.

ويدعم التحالف العربي القوات الشرعية التي حققت في الأسابيع الماضية تقدما لافتا على حساب الميليشيات المتمردة على أكثر من محور، لاسيما جبهتي الساحل الغربي وصعدة.