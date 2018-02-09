وخسر مؤشر داكس الألماني أكثر من 200 نقطة خلال تداولات جلسة الجمعة، فيما انخفض مؤشر "يورو ستوكس" قرابة 2 في المائة قبيل افتتاح الجلسة الأميركية.

وتراجع مؤشر فوتسي الإيطالي بأكثر من 330 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم.

وترجح العقود الآجلة الأميركية افتتاحية سلبية لجميع المؤشرات خلال الجلسة الأخيرة لتداولات الأسبوع.

وقد تراجع العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.82 في المائة قبيل افتتاح الجلسة الأميركية.