وقال مسعفون وأمنيون إن عبوتين ناسفتين انفجرتا داخل المسجد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 75 آخرين، "بينهم 4 حالتهم خطرة".

وقبل أسبوعين قتل 35 في انفجار مزدوج بأحد مساجد المدينة. وتستهدف الجماعات الإرهابية المساجد يوم الجمعة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

وحققت قوات الجيش الليبي النصر في صراع بنغازي بعد معارك مطولة ضد إرهابيين وخصوم آخرين تسببت في دمار المدينة الساحلية، لكن الجماعات المتطرفة تحاول زعزعة أمن المدينة عبر الهجمات الفردية والتفجيرات.



