وظهر محرز في صور أثناء وصوله لمركز تدريب فريقه صباح الجمعة بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة المدرب كلود بويل له بالعودة للتشكيلة.



وألمح بويل إلى عدم مشاركة محرز في مباراة السبت في مواجهة فريق الصدارة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت الجمعة إن محرزيرغب في اللعب في مواجهة الفريق الذي حاول التعاقد معه في أخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



ولم يلعب محرز أو يتدرب مع فريقه منذ إغلاق باب الانتقالاتالشتوية بعد رفض فريقه عرضا من متصدر الدوري المحلي الذي يقودهالمدرب الاسباني بيب جوارديولا.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بعض أصدقاء اللاعب الجزائري إن محرز شعر بالإحباط بعد تعثر الصفقة.