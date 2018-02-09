وانضم المدافع فيل باردسلي إلى قائمة الإصابات الطويلة في بيرنلي، لكن مع عدم مشاركة الفريق في الجولة المقبلة من كأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع بعد المقبل بعد خروجه من البطولة على يد مانشستر سيتي، فإن دايك يأمل أن يستفيد لاعبوه من فترة الراحة الطويلة المقبلة.

وقال دايك عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت "أحيانا لا ترغب في عطلة لكن في هذه المناسبة وبسبب كثرة الإصابات فإن العطلة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وسيعود المدافع ستيفن وارد للتشكيلة في مواجهة سوانزي سيتي، الذي يحتل المركز 17 في القائمة، بعد تعافيه من إصابة في الركبة غاب بسببها عن تسع مباريات في الدوري، في حين عاد حارس المرمى تومهيتون لتدريبات الفريق بصورة كاملة بعد التعافي من إصابة في الكتف.

وفي نفس الوقت، يستمر غياب المدافع جيمس تاركوفسكي (الفخذ) والمهاجم كريس وود (الركبة) ولاعب الوسط دين مارني (الركبة) إلى جانب آخرين لكن هؤلاء الثلاثة ربما يعودون قريبا للتشكيلة في مواجهة ساوثامبتون بعد أسبوعين.

ويواصل المهاجم جون والترز (الركبة) والجناح روبي برادي (الركبة) التعافي بعد غياب طويل أيضا.

ويحتل بيرنلي المركز السابع بين فرق الدوري برصيد 36 نقطة، لكنه لم يحقق أي فوز في أخر تسع مباريات خاضها في الدوري.