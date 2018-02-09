وقال هازارد لصحيفة "الماركا" الإسبانية إن "برشلونة الآن في حالة جيدة جدا ولم يخسر في الليغا"، مضيفا "بينما نعيش نحن أوقاتا عصيبة".

وتابع "لكن المميز في كرة القدم هو أنها مليئة بالمفاجآت، لهذا السبب نحبها.. أعتقد أننا قادرون على هزم برشلونة، لو قدمنا أفضل ما لدينا ولعبنا كفريق واحد".

وعن برشلونة بدون البرازيلي نيمار، قال هازارد "لديهم حاليا ميسي بالتأكيد هو لاعب من عالم أخر، ولكن من الخطأ التركيز على لاعب واحد، الأمر يتعلق بالفريق ككل".

يشار إلى أن مبارة الذهاب ستجرى يوم 20 من شهر فبراير الجاري، على أن يجرى الإياب يوم 14 من الشهر المقبل.