وأعلن الجيش المصري صباح الجمعة، بدء تنفيذ "خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وقال المتحدث العسكري في البيان رقم (1) إن العملية تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".

وفيما يلي نستعرض أهم الهجمات الإرهابية التي ضربت مصر على مدار عام:

- في الرابع من يناير عام 2018، قتل 3 أشخاص، بينهم أحد أفراد القوات الأمنية، برصاص مسلحين متطرفين نصبوا كمينا على طريق العريش في محافظة شمال سيناء

- سقط 9 قتلى في هجوم إرهابي استهدف يوم 29 ديسمبر 2017 كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان جنوبي القاهرة.

- في يوم الجمعة 24 نوفمبر، شهدت مدينة بئر العبد مجزرة فظيعة ارتكبها إرهابيون في مسجد الروضة، حصدت أرواح 305 أشخاص، ليصبح أعنف هجوم إرهابي تشهده مصر في تاريخها الحديث.

- 20 أكتوبر، قتل 16 عنصرا من الشرطة المصرية في هجوم بطريق الواحات البحرية، تبنته جماعة غير معروفة، تسمى أنصار الإسلام.

- في 12 أكتوبر ، أعلن الجيش المصري، مقتل 6 من جنوده في هجوم إرهابي على نقطة أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

- تبنى تنظيم داعش عملية إرهابية في 11 من سبتمبر حيث قـتل على الأقل 18 شرطيا، بعد استهداف مسلحي التنظيم قافلة أمنية قرب مدينة العريش أيضا.

- في 7 يوليو تكرر استهداف عناصر من الجيش المصري، ليقضي 26 جنديا، ويصاب العشرات من قوات الأمن، في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء، اعتُبر حينها الأعنف بعد تفجير في عام 2015 في شمال سيناء. وتبنى داعش حينها العملية.

- شهدت مصر في 26 من مايو 2017، مقتل 26 شخصا بينهم أطفال جراء الهجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطا، أثناء توجههم إلى المنيا، ليوقع العمل الإرهابي أيضا بإمضاء داعش.

- في 9 من أبريل، قتل 44 شخصا ،في تفجيرين انتحاريين في كنيستين مصريتيين في كل من طنطا والاسكندية أثناء الاحتفال في مناسبة دينية، لتعلن مصر على إثر الحادثين، فرض حالة الطوارئ في البلاد.

- في 17 يناير عام 2017، قتل 8 من رجال الشرطة، في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية.