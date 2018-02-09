وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش التركي منذ انطلاق العملية في 20 يناير إلى 19 جنديا في حين قتل سبعة مدنيين وأصيب 113 آخرون جنوب تركيا جراء سقوط قذائف صاروخية من (عفرين).



وقالت رئاسة الأركان في بيان ان القوات التركية تمكنت من قتل 1062 عنصرا من حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش.



وأضاف البيان ان المقاتلات التركية دمرت الجمعة 19 موقعا تابعا لتلك التنظيمات من بينها مخازن أسلحة ومخابئ.

وبدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ترى أنهاجناح مسلح لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحارب أنقرة منذ 3عقود.