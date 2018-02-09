وشارك رانخيل في ثلاث مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم ولم يلعب منذ هزيمة فريقه 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في الشهر الماضي وهو ينضم بذلك في قائمة الإصابة إلى لاعبي الوسط ريناتو سانشيز وليروي فير والمهاجم ويلفريد بوني.



وقال كارفالياو "من الممكن أن يحتاج أنخيل إلى عملية جراحية"، مضيفا أن لاعب الوسط ليون بريتون يعاني من نفس الإصابة.

وأشار المدرب البرتغالي "ليون سيعالج بالحقن وسيعود قريبا لتدريبات الفريق لكن أنخيل سيغيب مدة أطول".

وأصيب سانشيز في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي في الشهر الماضي في حين سيغيب فير المصاب في الكاحل وبوني المصاب في الركبة حتى نهاية الموسم.

ويقاتل سوانزي سيتي الذي يحتل المركز 17 بين فرق البطولة العشرين للابتعاد عن شبح الهبوط وسيلتقي غدا السبت مع بيرنلي السابع في الترتيب.