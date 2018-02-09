ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1319 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش. ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الرابع من يناير عند 1306.81 دولار للأوقية يوم الخميس.



وانخفض المعدن الأصفر واحدا بالمئة في المعاملات الفورية منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية بسبب تعافي الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2017.

وارتفعت الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1320.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية بعدما لامست أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر 2017 عند 16.22 دولار للأوقية يوم الخميس.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 972.20 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوى منذ العاشر من يناير عند 965 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 962.50 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر 2017 عند 958.95دولار للأوقية يوم الخميس.