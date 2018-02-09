وقال الجنرال في شرطة مقاطعة كامبونج سبيو، سام سامون، إن سام سوخا أعيدت إلى كمبوديا الخميس وأرسلت إلى مقاطعتها الجمعة حتى تبدأ في قضاء عقوبة السجن لمدة عامين.

وقال إن محكمة في المقاطعة أدانت سام سوخا في 25 يناير بـ"إهانة مسؤول عام" و"التحريض على التمييز."

وأظهر مقطع مصور مدته 13 ثانية سام سوخا وهي تنظر إلى لوحة للحزب الحاكم على أحد الطرق، ثم تلقي فردة من حذائها على صورة لهون سين والفردة الأخرى على زملائه في الحزب.