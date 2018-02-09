وأضاف جايلن براون 18 نقطة وسجل ماركوس موريس 15 نقطة لصالح سيلتيكس الذي واصل تفوقه بانتصار واحد على تورونتو رابتورز الفائز113-88 على نيويورك نيكس.



وعوض سيلتيكس خسارته 111-91 أمام رابتورز يوم الثلاثاء ليحقق انتصاره الخامس في 6 مباريات.



وانتصر رابتورز على نيكس بفضل 18 نقطة من يوناس فالانتشيوناس،الذي استحوذ أيضا على عشر كرات مرتدة، و13 نقطة من سيرج إيباكا.



وأحرز كيفن دورانت 13 من نقاطه 24 في الربع الثالث ليتجاوزغولدن ستيت وريورز بداية ضعيفة ويفوز 121-103 على دالاس مافريكس.



وتمكن ستيفن كوري من تجاوز فينس كارتر في قائمة مسجلي التصويبات الثلاثية في الدوري الأميركي عبر العصور بعدما سجل أربع ثلاثيات ضد مافريكس.



وعاد وريورز لطريق الانتصارات بعد خسارته مرتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم.