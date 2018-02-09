وذكرت صحيف حرييت أن أنقرة أوقفت ضرباتها الجوية بعدما أسقط مقاتلو معارضة سوريون الطائرة الروسية في محافظة إدلب في الثالث من فبراير.



وأوضحت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن الطائرات التركية قصفت ستة أهداف على الأقل للفصائل الكردية في ضربات جوية بدأت عند منتصف الليل تقريبا. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر أو أضرار.

وبدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ترى أنهاجناح مسلح لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحارب أنقرة منذ 3عقود.