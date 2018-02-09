وقد شهدت الساعات الأخيرة التي تسبق افتتاح الألعاب، تجاذبا بين اللجنة الأولمبية الدولية والرياضيين الروس الذين أبعدوا عن المنافسات الدولية على خلفية فضيحة التنشط المنظم التي تهز بلادهم منذ أكثر من عامين.

وفي بيان منفصل الخميس، رفضت المحكمة النظر في طلب مقدم من 13 روسيا (ستة رياضيين وسبعة من الطاقم الفني)، كانوا يحتجون على عدم دعوتهم للمشاركة في الأولمبياد، معتبرة ان الأمر "ليس من اختصاصها".

وتنقسم مجموعة الـ 47 الى قسمين: الأول يضم 15 شخصا (13 رياضيا ومدربين اثنين)، كانت الأولمبية الدولية قد فرضت عليهم عقوبة إيقاف لمدى الحياة على خلفية فضيحة التنشط.

إلا أن محكمة التحكيم رفعت الأسبوع الماضي العقوبة عن هؤلاء (ضمن مجموعة من 28 روسيا كانوا موقوفين مدى الحياة)، ما فتح الباب أمامهم نظريا للمشاركة. الا ان الأولمبية الدولية رفضت توجيه الدعوة لهم، ما دفعهم لتقديم استئناف جديد أمام "كاس".

أما القسم الثاني فيتألف من 32 رياضيا هم من غير الموقوفين، لكن اللجنة الأولمبية لم توجه إليهم الدعوة للمشاركة في الأولمبياد بصفة "رياضي أولمبي من روسيا"، كما فعلت مع 169 آخرين ثبتت "نظافتهم".