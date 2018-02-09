وبفوز الفريق الكتالتوني، يكون برشلونة قد تأهل للنهائي الخامس على التوالي في مسابقة الكأس والـ40 في تاريخه، كما نجح فالفيردي في الوصول للنهائي الثاني له.



وقال فالفيردي في تصريحات صحفية بعد المباراة عن إمكانية تحقيق الثلاثية التاريخية: " لا أحب الحديث عن الثنائية أو الثلاثي، ولدينا فرصة الآن للفوز بنهائي الكأس ، ولكن يجب أن نركز على الدوري وأيضاً التأهل أمام تشيلسي في دوري الأبطال " .



وتابع: "برشلونة لعب الكثير من النهائيات في الكأس مسابقة لكن بالنسبة لي هذا الثاني .. أتمنى أن أكون محظوظا أكثر من النهائي الأول".



وبشأن التبديلات قال فالفيردي: "تبديل غوميز كان واضحا .. غوميز بالفعل ساعدنا بالدفاع لكن أردت أن نتقدم للأمام وأشركت كوتينيو"، وفقا لما ذكر موقع سبورت "360"



وتابع : "بيكيه كان على ما يرام ، ولكن مع استمرار دقائق اللعب لاحظت أن تحركه أصبح ثقيلا ، لذلك لم أكن أريد أن أخاطر أكثر لهذا قمت بتغييره".