والماسة المستديرة اللامعة البيضاء اللون التي يزيد وزنها قليلا على 102 قيراط أصغر من الماسة البيضاوية التي تزن 163قيراطا وبيعت في هونغ كونغ عام 2013 وتحمل حاليا السعر القياسي للقيراط.

لكن دار سوذبيز، التي تولت أيضا عملية البيع في هونغ كونغ، تتوقع أن تجلب الألماسة الأصغر سعرا أعلى لندرتها وجودتها العالية.

وقالت باتي وونغ، رئيسة قسم الألماس بسوذبيز، لرويترز، "تلك (الجوهرة التي بيعت في هونغ كونغ) جلبت 260 ألف دولار للقيراط، وهو حاليا السعر القياسي العالمي لأي ألماسة شفافة. هذه (الألماسة) ولكونها مستديرة ومتلألئة فإن السعر سيكون أعلى من ذلك".

وقالت سوذبيز إن الألماسة هي الجوهرة الوحيدة أكثر من 100 قيراط التي يمنحها المعهد الأميركي لعلم الأحجار الكريمة أعلى تقييم في كل معيار.

ولم يجر الكشف عن سعر الألماسة التي ستباع في مزاد خاص.