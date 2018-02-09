وسجل الهدفين البرازيلي كوتينيو (50) والكرواتي إيفان راكيتيتش (82).

وكان برشلونة بطل الكأس في المواسم الثلاثة الماضية فاز ذهابا على ملعبه 1-صفر.

ويلتقي الفريق الكاتالوني في النهائي المقرر في 21 نيسان/أبريل مع إشبيلية الذي تأهل على حساب ليغانيس بعد أن تغلب عليه 2-صفر الأربعاء في مباراة الإياب. وكانا تعادلا ذهابا 1-1.

وكان برشلونة وفالنسيا التقيا في الدور عينه قبل موسمين، عندما سحق برشلونة خصمه 7-صفر ذهابا بثلاثية لكل من ميسي وسواريز، قبل تعادلهما إيابا 1-1.

ويحارب برشلونة على أكثر من جبهة، فيتصدر الدوري المحلي برصيد 58 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام اتلتيكو مدريد، و18 نقطة عن فالنسيا بالذات صاحب المركز الثالث.

كما أنه يواجه تشلسي بطل إنجلترا في 20 شباط/فبراير ذهابا و14 آذار/مارس إيابا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى إلى إحراز الثلاثية هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخه عد 2009 و2015.