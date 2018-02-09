وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.81 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العشرين من ديسمبر كانون الأول.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا، أو 1.0 بالمئة، لتغلق عند 61.15 دولار للبرميل وهو أدنى إغلاق منذ الثاني من يناير كانون الثاني.

وهبط الخامان القياسيان لخامس جلسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر لبرنت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 وللخام الأميركي منذ أبريل نيسان 2017.