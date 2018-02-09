وقالت مصادر ميدانية ان ان مليشيا الحوثي شنت هجوما في محاولة لاستعادة المواقع التي سقطت منها في جبهة برط العنان، غير أن القوات الحكومية وبإسناد من مقاتلات التحالف تصدت لهم وقتلت منهم أكثر من 30 مسلحا بينهم اثنين من أبرز قيادات الحوثي وهما "عادل علي هديل " و "محسن محمد الغريبي".

واستهدف مقاتلات التحالف ثلاثة تشكيلات عسكرية تابعة للحوثيين، ودمر التحالف آليات عسكرية.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت هجوما في محاولة لاستعادة المواقع التي سقطت منها في جبهة برط العنان.

غير أن القوات الحكومية وبإسناد من مقاتلات التحالف تصدت لهم وقتلت منهم أكثر من 30 مسلحا بينهم اثنين من أبرز قيادات الحوثي وهما " عادل علي هديل " و " محسن محمد الغريبي".

واستهدفت مقاتلات التحالف ثلاثة تشكيلات عسكرية تابعة للحوثيين، ودمر التحالف آليات عسكرية.