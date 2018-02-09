وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 1032.89 نقطة، أو 4.15 بالمئة، إلى 23860.46 نقطة، بانخفاض قدره 10.4 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في السادس والعشرين من يناير كانون الثاني.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 100.58 نقطة، أو3.75 بالمئة ليغلق عند 2581.08 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 274.83 نقطة، أو 3.90بالمئة، إلى 6777.16 نقطة.

والمؤشر داو جونز منخفض 3.47 بالمئة عن مستواه في بداية العام في حين هبط ستاندرد آند بورز 3.46 بالمئة وناسداك 1.83 بالمئة.