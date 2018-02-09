وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن: "أنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة من مساء اليوم أطلقت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مقذوفات مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بطريقه مقصودة ومتعمدة."

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال.

وأكد أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصه المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والواردة بالمادتين (51، 52).

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل القيادي الحوثي أبو بدر زرعة في مواجهات مع القوات الشرعية في محور برط سلبة شمالي محافظة الجوف.