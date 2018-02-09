وكانت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الأمير فيصل، الأولى لبنشرقي (23 عاما) المنتقل في نهاية كانون الثاني/يناير إلى النادي السعودي، قادما من الوداد البيضاوي المغربي، بعدما ساهم في قيادته الموسم الماضي الى لقب دوري أبطال افريقيا للمرة الأولى منذ 25 عاما.

وسجل "ديبالا المغرب"، وهو الاسم الذي يطلق على بنشرقي تيمنا بالنجم الأرجنتيني ليوفنتوس الايطالي باولو ديبالا، هدف التعادل في الدقيقة 88 من المباراة التي شارك فيها كأساسي.

وكان النصر قد افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بهدف للاعبه الجديد الكونغولي جونيور كابانانغا، قبل ان يعادل الأوروغواياني نيكولاس ميليسي للهلال (15)، ويتقدم النصر في الدقيقة 24 عبر المغربي محمد فوزير.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال المتصدر رصيده إلى (43) نقطة، بينما بات في رصيد النصر 31 نقطة في المركز الثالث.