ويسعى المؤتمر الذي يعقد في الكويت إلى بحث إعادة إعمار العراق بعد الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح مسؤول أميركي، الخميس في ما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون "لا نعتزم إعلان أي شيء". لكن المسؤول قال إن تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أميركية قبيل المؤتمر.