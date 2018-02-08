وحاول ألاردايس الهادئ أن يقدم شرحا مستفيضا للهزيمة، في مؤتمر صحفي، ودعا لاعبيه إلى رد فعل مناسب عندما يستضيف كريستال بالاس، يوم السبت.

وصرح "كانت مجرد عثرة يجب أن نتجاوزها سريعا. أرسنال فريق جيد يعاقب العديد من الفرق ويعاقب العديد منهم على أرضه".

"عانينا للتعامل معه في أول 35 دقيقة. الفريق تعافى معنويا بشكل رائع لكن هذا الأمر يتم نسيانه عندما ترى نتيجة 5-1، لكن نحن بحاجة لرد فعل مناسب".

ودافع الاردايس عن لاعبه الياكيم مانجالا المنضم للفريق، على سبيل الإعارة بعد ظهور أول سيئ أمام أرسنال.

وقال عن مدافع مانشستر سيتي "يمكنك أن تظهر تأثيرك عندما يقدم بقية اللاعبين أفضل ما لديهم وهذا لم يحدث"، وأضاف "لم يرتكب خطأ في الشوط الثاني. أنا فقط من يستطيع معرفة ذلك لأنني أدرس المباراة".

ويواجه الاردايس فريقه السابق الذي يقوده حاليا مدرب آخر سابق لمنتخب إنجلترا هو روي هودجسون، ويعتقد أن غياب ويلفريد زاها، لمدة شهر بسبب الإصابة، يمكن أن يمنح الأفضلية لإيفرتون.



