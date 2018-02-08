وعكف الباحثون منذ مدة طويلة على كشف لغز التلال الرملية في منطقة ميبون ومحيطها، ورجح ثلة من العلماء أن تكون من مخلفات أعشاش الطيور، فيما عزاها آخرون إلى البشر.

وقالت الباحثة، أونتي ديان نيشولز، إنه كان ثمة اعتقاد دائم بأن في التلال بقايا من رفات أناس بدائيين عاشوا في المنطقة، قبل آلاف السنين.

وأضافت أن الكشف الأثري مهم للإرث المحلي، بعدما تبين أن الناس الذين عاشوا في المنطقة أقام عدة طقوس وعادات.

وبحسب باحثي تاريخ، يرجح أن تكون التلال الرملية قد تشكلت في المنطقة قبل أهرامات مصر التي تعد واحدة من عجائب الدنيا خلال الوقت الحالي.