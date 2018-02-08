ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رسالة بعثتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمم المتحدة: "تطالب (المجتمع الدولي) بإدانة المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية عنها، وإلزامه بوقف جرائمه واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين".

من جانبه، أكد التحالف على لسان مسؤول عسكري أميركي أن الضربات الجوية، التي شنها الجيش الأميركي على القوات الموالية لدمشق كانت دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أن الميليشيات الموالية للنظام السوري بدأت بإطلاق قذائف المدفعية والدبابات على قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن نحو 100 مهاجم قتلوا، وأن الضربة الأميركية التي استهدفت القوات التي تدعم نظام الأسد، تعد نادرة الحدوث.







