وقال بويل، خلال مؤتمر صحفي، نقلت رويترز مقتطفات منه: "كنت آمل أن ينهض رياض، ويعود للعب معنا. أفضل طريقة هي العودة، والاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف "رياض لاعب رائع، وهو يحب كرة القدم. يعشق علاقته بزملائه وأفراد الفريق. هو بحاجة للعودة واللعب، وأن يلمس الكرة".

يذكر أن محرز المحبط لم يتدرب، ولم يلعب مع ليستر منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية عندما فشل في الانتقال لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.