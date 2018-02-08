أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكد مدرب ليستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كلود بويل، الخميس، أن لاعبه رياض محرز سيغيب عن مباراة السبت أمام مانشستر سيتي الذي كان اللاعب يرغب في الانضمام إليه.
وقال بويل، خلال مؤتمر صحفي، نقلت رويترز مقتطفات منه: "كنت آمل أن ينهض رياض، ويعود للعب معنا. أفضل طريقة هي العودة، والاستمتاع بكرة القدم".
وأضاف "رياض لاعب رائع، وهو يحب كرة القدم. يعشق علاقته بزملائه وأفراد الفريق. هو بحاجة للعودة واللعب، وأن يلمس الكرة".
يذكر أن محرز المحبط لم يتدرب، ولم يلعب مع ليستر منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية عندما فشل في الانتقال لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.