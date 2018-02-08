وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس في تصريحات صحفية إن "البيانات الواردة عن أعمال التنقيب الاستكشافية على عمق 3827 مترا كشفت وجود خزان عمودي هائل من الغاز الصافي"، وفق "فرانس برس".

وأوضح أن البنية الصخرية توحي بأن احتياطي الغاز يتمتع بـ "نوعية ممتازة".

وأضاف لاكوتريبيس "أنه تطور شديد الايجابية لأنه يثبت أن احتياطاتنا من الغاز الطبيعي تزداد ويؤكد وجود شبكة نفطية إلى جانب بئر كربون (...) مماثلة لما يحويه حقل ظهر في مصر".

وبدأت "إيني" و"توتال" أعمال تنقيب مشتركة في ديسمبر في القطاع 6 المسمى "كاليبسو".

ومنذ بدء عمليات التنقيب الاستكشافي قبل سبع سنوات قبالة سواحل الجزيرة، لم تصل كميات الغاز المكتشفة إلى مستوى يكفي لاستغلال مجد تجاريا.

وأحيا اكتشاف مخزون هائل من الغاز في حقل ظهر المصري في 2015، أملا في إمكان استخراج ثروات جديدة من مياه قبرص، لذلك أبرمت الأخيرة اتفاقا مع إكسون موبيل الأميركية للتنقيب في حقل مجاور لحقل" ظهر".

وكانت شركة "نوبل "إنرجي" الأميركية في 2011 أول من اكتشف الغاز قبالة السواحل القبرصية في حقل تقدر احتياطاته بـ 127.4 مليار متر مكعب من الغاز، لكن اعمال الاستخراج لم تبدأ في هذا الحقل رغم إعلان جدواه تجاريا.