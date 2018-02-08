وقال السيسي، خلال الافتتاح بقاعدة محمد نجيب العسكرية في محافظة مطروح الساحلية، إن الهدف من المشروع هو زيادة المعروض من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف في مؤتمر بثّه التليفزيون الرسمي أن "هذه الصوب ليست للتصدير، نحن لن نصدر قبل أن نكفي احتياجات السوق المحلي".

وركزت المرحلة الأولى من المشروع على إنشاء 5 آلاف بيت زراعي على مساحة 20 ألف فدان بمحافظات مطروح والشرقية والاسماعيلية، وتنفذ بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد السيسي ضرورة ترشيد المياه المستخدمة في هذا المشروع قائلا "يجب أن نكون حريصين على كل نقطة مياه".

من ناحيته، قال مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري خلال الافتتاح إن "استخدام الصوب (الزراعية) يحقق زيادة في الانتاجية الزراعية وترشيد مياه الري مقارنة بالزراعات المكشوفة".

وأورد أن جملة موارد مصر المائية العذبة تصل إلى 76,2 مليار متر مكعب تستهلك الزراعة منها نحو 81 في المئة.

وأشار أمين، إلى أن نصيب الفرد في مصر من الغذاء وأصناف الخضراوات المختلفة، انخفض كثيرًا في الفترة الماضية، من 125 كلغ في عام 2012، الى 90 كلغ في 2016.