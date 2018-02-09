وتطرح مدرسة تايمي الابتدائية، الزي للطلاب الجدد بتكلفة تزيد على 80 ألف ين (729 دولارا)، أي ما يعادل ثلاثة أمثال سعر الزي الحالي.

ويقع مكتب جورجيو أرماني في اليابان على مسافة 200 متر فقط من المدرسة، وفق ماة نقلت رويترز.

وقالت والدة أحد التلاميذ "دهشت وتساءلت حول اختيار علامة تجارية فاخرة مثل هذه لتصميم زي لمدرسة ابتدائية عامة".

وأوضحت المرأة التي يرتقب أن يبدأ ابنها الدراسة في أبريل المقبل "يقلقني أن يترسخ في أذهان الأطفال مبدأ خاطئ مفاده أن ما هو غال جيد وما هو رخيص سيء".

وأورد ناظر المدرسة توشيتسوجو وادا، في خطاب لأولياء الأمور، في نوفمبر الماضي، أن المدرسة من معالم حي جينزا والقرار باختيار زي من تصميم أرماني يهدف إلى إيجاد مناخ ملائم لمثل هذه المدرسة.