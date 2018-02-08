وتدفع العروس في أجزاء واسعة من الهند مهرا لزوجها، بخلاف كثير من الدول التي يتولى فيها الرجال القيام بالأمر، وأصبحت القضية مثار جدل واسع في البلاد، خلال السنوات الأخيرة.

وتقول الزوجة، ريتا سركار، البالغة من العمر 28 عاما، إن زوجها استغل إجراءها عملية جراحية على الزائدة الدودية، قبل سنتين، ودبر سرقة كليتها اليمنى.

ولم تكتشف الزوجة جريمة زوجها إلا قبل أشهر قليلة، حيث أحست بآلام متزايدة وحين قصدت الطبيب أخبرها أن إحدى كليتيها غير موجودة.

وتضيف المشتكية أن الزوج سرق الكلية، بعدما عجزت عائلتها الفقيرة عن دفع مهر لم يكن يتجاوز ثلاثين دولارا أميركيا، وفق ما نقلت "هندوستان تايمز".

وأوردت أن زوجها اصطحبها إلى مؤسسة طبية خاصة حيث جرى إخبارها بأن صحتها ستصبح على ما يرام بعد استئصال الزائدة الدودية الملتهبة.

وتم اعتقال الزوج وأخيه، يوم الاثنين، ويواجهان اليوم تهما بالاتجار في الأعضاء البشرية، وأقر الزوج "الغادر" بأن الكلية جرى بيعها لرجل أعمال، لكنه زعم أن ذلك تم بموافقة من زوجته.