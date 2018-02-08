وأظهرت صورة نشرتها وكالة "رويترز" النيران وهي تشتعل في رأس نمر محنط، بدا وكأنه على قيد الحياة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إندونيسيا لكبح جماح الصيد غير المشروع لنمور سومطرة التي تواجه خطر الانقراض، فلم يبق هناك سوى واحدة من 6 سلالات نمور في الجزيرة.
وكانت السلطات الإندونيسية اعتقلت قبل يومين رجلا بتهمة الصيد والاتجار غير المشروعين للحيوانات البرية، وقالت إن الاعتقال جاء بعد تقارير بأن الرجل كان يبيع بقايا النمور.
وذكرت أنها وجدت لديه بقايا النمور مثل فرو الحيوان المفترس ومخالبه ورأسه.
ومن المرجح أن يواجه المتهم في حال إدانته عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 7500 دولار.