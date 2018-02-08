وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، أن الاسترالية شيري سيمونز كانت تمشي على أحد شواطئ مقاطعة كوينز لاند شمال شرقي البلاد عندما لاحظت الحيوان البحري الذي ينبض بالحياة ملقى على رمال الشاطئ.

وقالت إنها اعتقدت في البداية أن الحيوان مجرد أخشاب قذفت بها الأمواج، لكنها عندما اقتربت أدركت أنها أمام حيوان مخيف وغريب من نوعه.

وخمنت أن الحيوان هو الأطوم الذي يعرف بحجمه الكبير، لكن لايبدو الأمر وكذلك، وسارعت إلى الاتصال بالسلطات البيئية المعينة.

وبينما قال المسؤولون إنه يمكن أن يكون بالفعل حيوان الأطوم، لكن علماء في الولاية الأسترالية لا يعتقد ذلك، قائلين إنه يمكن أن يكون سمكة قرش من فصيلة غير معروفة لكنهم لم يجزموا بذلك.