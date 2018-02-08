وقال شوارزمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون للأسهم الخاصة، إن التبرع، البالغ 10 ملايين دولار، هو أول تبرع له في إسرائيل.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، أن شوارزمان سيمول فصولا دراسية، وورش عمل تعليمية، آملا في تعزيز الشمولية و"العلاقات بين الثقافات" بين اليهود والمسيحيين والمسلمين.

انتقلت المكتبة إلى موقعها الجديد عام 2016، وتضم أكبر تجمع في العالم للنصوص اليهودية، بالإضافة إلى مواد حول الإسلام والشرق الأوسط.

يذكر أن صافي ثروة شوارزمان يبلغ 13 مليار دولار.