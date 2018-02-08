ودفعت موجة الهبوط في سوق الأسهم العالمية المستثمرين للإقبال على الدولار باعتباره ملاذا آمنا نسبيا، مما دفعه للارتفاع من أدنى مستوى في 3 سنوات ودفع الذهب للتراجع من أعلى مستوى في 18 شهرا، الذي بلغه في أواخر يناير.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى في شهر لينخفض 0.6 بالمئة إلى 1310.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1139 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.1 بالمئة إلي 1313.30 دولار للأوقية.

كما تعرض الذهب لضغوط إثر تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن من المستبعد أن يؤدي اضطراب سوق الأسهم إلى تعطيل زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

ويتأثر الذهب سلبا بزيادة أسعار الفائدة لأنها تدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويعزز الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 16.29 دولار للأوقية بعد أن لامست 16.22 دولار وهو أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر.

وجرى تداول البلاتين عند أدنى مستوى في شهر، إذ انخفض المعدن 0.9 بالمئة إلى 970.80 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 979.20 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 15 نوفمبر عند 976.97 دولار.