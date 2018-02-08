أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتلت الناشطة الحقوقية اليمنية، رهام البدر، ومرافق لها، الخميس، برصاص قناصي ميليشيات الحوثي الإيرانية، أثناء قيامها برصد الانتهاكات التي تطال المدنيين في الأحياء السكنية شرقي مدينة تعز.
ولقيت البدر مصرعها، أثناء أداء مهمتها مع عضو من فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وساهمت ريهام بشكل لافت، خلال العامين الأخيرين، في جهود مساعدة المتضررين من حصار ميليشيات الحوثي في مدينة تعز.
وانتقدت منظمات حقوقية، في أكثر من مرة، استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية للصحفيين والناشطين الحقوقين، في محاولة لإخفاء جرائها باليمن وعدم وصولها إلى الرأي العام الدولي.