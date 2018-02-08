وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية في السعودية، الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "أو آي إي"، التي تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في تلك المنطقة.

وسجلت الهند تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى بالقرب من بنغالور، الواقعة في إقليم كارناتاكا بجنوب البلاد.

وبحسب تقرير المنظمة، المنشور على موقعها الإلكتروني، فإن الفيروس "إتش 5 إن8"، قد اكتُشف في 26 ديسمبر في طيور بقرية داساراهالي، حيث تسبب في نفوق 9 طيور من إجمالي 951.