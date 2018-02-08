وأورد تحقيق بمجلة "كونسيومر ربورتس" المختصة في إرشاد المستهلكين، أن قراصنة الإنترنت قادرون على كشف ما يواظب المستخدمون على مشاهدته والوصول إلى بياناتهم الخاصة.

واعتمدت المجلة، على عينة من 5 طرازات لتلفزيونات ذكية انتشرت بشكل واسع، فوجدت أن قراصنة مبتدئين يستطيعون التحكم فيها عن بعد، والقيام بعمليات مزعجة مثل رفع الصوت وفصل اتصال التلفزيون بشبكة الواي فاي، فضلا عن تغيير القنوات والإجبار على مشاهدة مقاطع معينة من يوتيوب.

وتم اكتشاف الثغرة في أجهزة التلفزيون الذكية لشركة "سامسونغ" و"تي إل سي"، فضلا عن الأجهزة التي تستخدم منصات "روكو"، مثل "فيليبس" و"هيتاشي" و"شارب".

ووجد التحقيق أن التلفزيون الذكي يسجل ما يشاهده المستخدم ويحتفظ بذلك، ثم تصبح الشركة المصنعة قادرة على معرفة ما يقبل عليه المتفرجون بكثرة من خلال خاصية "التعرف الآلي على المحتوى".